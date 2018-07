Prêmio tem fotógrafo brasileiro entre vencedores

Um fotógrafo brasileiro, o paulista Luciano Candisani, venceu a categoria "animais de sangue frio", com o registro a poucos metros de um jacaré-do-pantanal. "A forma mais segura de chegar perto é quando eles estão concentrados em um cardume", explicou Candisani. "O resultado foi uma imagem que estava na minha imaginação desde que meu pai me mostrou um caiman (um gênero de jacarés das Américas Central e do Sul) há 25 anos."

Promovida anualmente pelo Museu de História Natural de Londres e pela BBC Wildlife, a premiação é entregue desde 1964. As fotos vencedoras entraram em exposição anteontem no Museu de História Natural de Londres e, a partir de abril, vão dar a volta ao mundo - a América do Sul, porém, não faz parte do roteiro.

Especialista em fotografias de biodiversidade e conservação há 17 anos, Candisani compara os jacarés do gênero caiman a pequenos tiranossauros, que, na superfície, são imóveis, à espera dos peixes. Debaixo d'água, porém, costumam ser letais. Com até 3 metros, são pouco agressivos aos humanos.

"A enigmática atmosfera criada pela água barrenta e amarelada e os sedimentos em suspensão combinaram perfeitamente com minha resposta emocional a este predador", descreveu .

A edição deste ano do prêmio teve 48 mil imagens inscritas, feitas por profissionais de 98 países. No início de 2013, Luciano vai incluir a foto vencedora em livro que lançará apenas com fotografias no Pantanal. Colaborador da revista National Geographic, desde 2007 ele é membro da Liga Internacional de Fotógrafos da Conservação.