Prêmios da Quina e Dupla Sena acumulam

No concurso 967 da Dupla Sena, também realizado ontem em Diamantina (MG), ninguém acertou as seis dezenas do primeiro e do segundo sorteios. O valor acumulado do prêmio, para o próximo concurso, na terça-feira (17), é de R$ 1, 8 milhão. O valor acumulado para a faixa da Sena, no primeiro sorteio é de R$ 1.573.413,31. No 1.o) sorteio saíram as dezenas 09 - 22 - 27 - 28 - 33 - 48; 44 pessoas acertaram a quina e vão levar R$ 2.793,47 cada. E outras 2.254 acertaram a quadra para receber um prêmio individual de R$ 51,93. No 2.o) sorteio, saíram as dezenas 06 - 13 - 16 - 35 - 48 - 49; 34 apostadores fizeram a quina e ganharam R$ 3.615,08 cada e 2586 acertaram a quadra para receberem o prêmio individual de R$ 45,26.