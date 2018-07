Prêmios das loterias da Caixa batem recorde em 2007 A Caixa Econômica Federal distribuiu, em 2007, a maior bolada já paga em toda a história das loterias da empresa - cerca de R$ 1,6 bilhão. Só a Mega-Sena foi responsável pela premiação de mais de R$ 696,5 milhões. Aparecem em seguida a Lotofácil, com R$ 526,8 milhões, e a Quina, com R$ 181,6 milhões. Houve um aumento no total de premiados de, aproximadamente, 22% em relação a 2006, considerando as nove modalidades de loterias. A Mega-Sena continua sendo a preferida dos apostadores. No ano passado, arrecadou R$ 2,2 bilhões. Outro destaque é a Lotofácil, com o segundo maior volume - R$ 1,3 bilhão. Em terceiro lugar, aparece a quina, com R$ 590 milhões. Em 2007, saíram o segundo e o terceiro maiores prêmios da história da Mega-Sena. Em janeiro, o prêmio de R$ 52.807.317,17, do concurso 832, foi para um apostador de Goiás. Em setembro, o concurso 898 distribuiu R$ 55.564.107,66 a apostadores de Rondônia e Santa Catarina. Já o maior prêmio da história da mega foi o do concurso 188, de 1999 - R$ 64,9 milhões. Arrecadação A estimativa de arrecadação das loterias federais, projetada em R$ 5 bilhões no ano passado, foi ultrapassada e atingiu R$ 5,2 bilhões. O crescimento verificado é de 23% em relação a 2006, que fechou com a soma de R$ 4,2 bilhões. A previsão para 2008 é de R$ 6,3 bilhões.