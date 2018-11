Prêmios Santander inscrevem até setembro Estudantes, docentes e pesquisadores-doutores de todo o País podem se inscrever, até 13 de setembro, nos Prêmios Santander Universidades 2011. As premiações abrangem as áreas de empreendedorismo; ciência e inovação;universidade solidária e guia do estudante. Os interessados devem acessar o site www.santanderuniversidades.com.br/premios para ler o regulamento e se inscrever. Ao todo, os inscritos concorrem a R$1 milhão em prêmios e bolsas de estudos internacionais. Todos podem fazer um curso on-line da instituição americana Babson College.