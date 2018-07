Prensa de 25 t é retirada de avenida no Ipiranga Foi retirada, às 3h55 desta madrugada, uma prensa industrial, de 25 toneladas, que era transportada por uma carreta e que caiu na pista sentido Ipiranga-Santana da Avenida do Estado junto à Rua Presidente Costa Pereira, no Ipiranga, região sudeste da capital paulista. Ninguém ficou ferido no acidente. A prensa foi içada e recolocada sobre a carreta. A CET acionou a subprefeitura, para efetuar reparos na calçada e no asfalto.