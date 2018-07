Prensa de 25t cai de carreta e interdita trânsito em SP Uma prensa industrial, de 25 toneladas, que era transportada por uma carreta, caiu, por volta da 1h desta quinta-feira, na avenida do Estado, sentido Ipiranga-Santana, no Ipiranga, região sudeste da capital paulista. Ninguém ficou ferido no acidente. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma das três faixas de rolamento da avenida segue interditada. As outras duas faixas serão bloqueadas no momento da chegada de um guincho ao local.