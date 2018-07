Preocupação com ambiente cresce mas não é prioridade, diz pesquisa Os brasileiros estão mais preocupados com o meio ambiente, mas o tema ainda não é uma prioridade, segundo pesquisa do Ministério do Meio Ambiente divulgada nesta quarta-feira, que apontou também que apenas 22 por cento dos brasileiros ouviram falar da Rio+20, Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, que o país sedia a partir da semana que vem.