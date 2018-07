Preocupação com ambiente não resulta em ação prática Uma nova pesquisa mostra que, em 2010, há 15,5 milhões de brasileiros a mais preocupados com os impactos do aquecimento global do que há três anos. Mas essa preocupação ainda não é levada para o cotidiano, revela o estudo, realizado pela Federação do Comércio do Rio (Fecomercio-RJ) e pela empresa Ipsos.