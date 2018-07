Preocupações com orçamento nos EUA pesam sobre ações europeias

O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações europeias, fechou com variação negativa de 0,04 por cento, a 1.137,30 pontos, embora o índice Euro STOXX 50 de blue chips da zona do euro tenha subido 0,43 por cento, para 2659.95 pontos.

Operadores continuam focados nos avanços realizados por políticos norte-americanos para evitar o "abismo fiscal" --uma combinação de cortes de gastos do governo e aumentos tributários que entrarão em vigor no início do próximo ano, o que pode afetar a economia dos EUA.

O FTSEurofirst 300 recuou de uma máxima intradia de 1.141,79 pontos após o líder da maioria no Senado, Harry Reid, ter alertado que o país pode ir à beira do "abismo", embora a maioria dos traders ainda acreditem que um acordo será alcançado.

"Os clientes estão um pouco nervosos. A expectativa geral é de que quando a pressão se tornar muito forte, eles chegarão a um acordo", disse o chefe de negociações no City Index, Giles Watts.

Em LONDRES, o índice Financial Times fechou estável, a 5.954,30 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,26 por cento, para 7.655,88 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,59 por cento, para 3.674,26 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,46 por cento, para 16.408,28 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 recuou 0,22 por cento, para 8.280,9 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 encerrou em queda de 0,11 por cento, para 5.704,45 pontos.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta)