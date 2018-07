PREPARE A FOME Autoproclamado ítalo-caipira, o Attimo, nova casa do chef Jefferson Rueda e dos irmãos restaurateurs Marcelo e Ernesto Fernandes, comunica sem rodeios a que veio. A linha-mestra de sabor? É a da densidade, da potência. O couvert (R$ 12,80) vale a pena, com tomates defumados, pururuca, fatias de speck, pães, e uma canja muito gostosa. Entradas como a pamonha recheada com codeguim e fonduta de taleggio (R$ 39), o cuscuz de porco com frutos do mar (R$ 32) e pratos como o arroz carnaroli com suã, linguiça, couve, abóbora e grão-de-bico (R$ 60), entre outros itens, reforçam a habilidade do chef com carne suína. Luiz Américo Camargo. R. Diogo Jácome, 341,