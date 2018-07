Presa babá suspeita de torturar criança de 2 anos no Rio Policiais civis prenderam hoje uma babá de 33 anos suspeita de torturar uma criança de dois anos em uma casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os pais da criança suspeitaram das agressões e instalaram câmeras no apartamento a fim de registrar o comportamento da babá. Segundo a polícia, as imagens comprovam que a mulher agredia a criança. A babá foi levada para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e autuada por tortura.