Presa com maconha, idosa diz que droga era para neto Uma mulher de 73 anos foi presa ontem com uma porção de maconha dentro de um táxi na cidade de Nova Guataporanga, no interior paulista. Ao ser abordada por policiais militares, ela disse que havia comprado a droga para o neto. O veículo em que a idosa e uma outra mulher estavam foi parado pela polícia, por volta das 12h30, após uma denúncia anônima. Elas transportavam 45 gramas de maconha.