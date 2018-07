Presa dupla com 766 quilos de maconha em Limeira-SP

A droga estava escondida no fundo falso de um caminhão-baú que foi abordado pelos policiais civis no quilômetro 140 da Rodovia Anhanguera, em frente ao Auto Posto Graal. Foram detidos o motorista do caminhão, William Pereira de Amorim, de 29 anos, e Roberto Gomes da Silva, suspeito de ser o comprador da droga e de fazer a escolta da carga ilícita.

Segundo a polícia, que chegou até o entorpecente depois de trabalho investigativo, Roberto já era procurado por tráfico no Estado do Paraná e iria distribuir a maconha na cidade de Suzano, na região leste da Grande São Paulo. A dupla foi encaminhada à sede do Denarc, em São Paulo, e autuada em flagrante.