Presa dupla que mantinha 5 reféns em igreja em Macapá

De acordo com policiais, além dos dois suspeitos também havia um menor que era usado para passar informações fora do prédio durante o assalto. Ele continua foragido. Ao entrarem na igreja, cinco funcionários foram mantidos reféns até por volta das 14 horas, quando os criminosos se renderam. O bispo da cidade conseguiu fugir e ficou escondido no escritório da igreja, localizado no segundo andar do prédio.