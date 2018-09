Presa dupla suspeita de matar jovem de 16 anos em SP Dois homens foram presos hoje suspeitos de matarem uma estudante de 16 anos, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. O crime ocorreu na madrugada de ontem, dentro de uma construção na região. A jovem foi morta com um corte de canivete no pescoço. A polícia investiga se a vítima foi abusada sexualmente, já que uma camisinha usada foi encontrada no local. Os suspeitos foram levados para o 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e responderão por homicídio qualificado por motivo fútil.