Presa em MS quadrilha comandada por detentos Seis pessoas foram presas acusadas de pertencer a uma quadrilha especializada em assalto de caminhonetes no Mato Grosso do Sul, liderada por detentos, e encomendas feitas por receptadores que vivem no Paraguai, segundo informações da polícia rodoviária federal. Durante fiscalização de rotina neste domingo, na rodovia BR 463, os policiais abordaram uma camionete e prenderam Luiz Ricardo Ferreira de Almeida, de 21 anos, e Cleber dos Santos Bueno, de 24 anos, um deles armado com um revólver calibre 38. Outras quatro pessoas que estavam no carro haviam sido assaltadas em Caarapó e levados como reféns no veículo rumo ao Paraguai. Após confissão dos suspeitos, os policiais chegaram à casa de Grazielli Ramos, de 18 anos, onde apreenderam drogas que pertenciam a sua tia, Maria Cristina Ramos, 28 anos, detida hoje em Dourados. Ainda de acordo com a polícia, os detentos confirmaram que eram comandados por dois presidiários, sendo Gilberto Fernando Saracho Ramos, de 24 anos, (irmão da Maria Cristina), e Lourival de Oliveira, de 31 anos.