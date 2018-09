Presa em SP quadrilha de roubo de cargas Uma quadrilha de roubo de cargas, que vinha sendo investigada há pelo menos 20 dias pelo Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) foi detida, nesta madrugada, após invadir uma empresa que presta serviços para a TVA, no Sacomã, zona sul da capital paulista. Dez homens foram abordados pelos policiais civis na entrada do túnel sentido Imigrantes do Complexo Viário Maria Maluf, na Vila das Mercês, mesma região onde ocorreu o roubo. Dos dez detidos, oito a polícia já confirmou como sendo integrantes do bando que invadiu a empresa. Foram apreendidos um caminhão-baú, com decodificadores de TV a cabo e modems; além de um Golf branco e uma picape Montana prata, veículos que faziam a escolta da carga roubada.