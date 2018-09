Presa em SP quadrilha que roubava com uniforme da PM A Polícia Civil prendeu hoje cinco integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de veículos e de cargas em Cajamar, na Grande São Paulo. Os integrantes do grupo estavam sempre fardados e andavam em um carro com características da Polícia Militar. Foi dessa maneira que eles abordaram, na noite de ontem, um motorista que conduzia um caminhão carregado de polietileno, na ligação das marginais Pinheiros e Tietê, na zona oeste da capital.