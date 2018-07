Presa em SP quadrilha que roubava e clonava carros zero Policiais militares prenderam nesta terça-feira, 8, em Itu, região de Sorocaba (SP), seis integrantes de uma quadrilha que roubava e clonava carros zero quilômetro. Os veículos eram desviados durante o transporte, mediante simulação de assalto. Os carros ganhavam placas clonadas e documentação falsa e eram entregues a receptadores. O esquema foi descoberto com a abordagem do motorista de um caminhão-cegonha no bairro da Penha. Os policiais desconfiaram do veículo parado durante a madrugada em local ermo e já com falta de alguns carros na carroceria.