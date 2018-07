Presa empregada por morte de empresária no PR

No dia 20 de fevereiro deste ano, véspera de Carnaval, a empresária foi encontrada morta no banheiro do duplex onde morava, no centro de Indaiatuba. O corpo estava pendurado no registro sobre o vaso sanitário, como se a mulher tivesse cometido suicídio. Porém, ela tinha uma costela quebrada e marcas no pescoço, fato que chamou a atenção dos policiais. Segundo Paulo Afonso Tucci, delegado seccional de Campinas, "estava tudo muito arrumado e até o tapetinho do banheiro estava no lugar".

No local do suposto suicídio havia também um celular com uma mensagem de despedida. "O texto estava cheio de erros de português, o que não condizia com a condição intelectual da empresária", conta Tucci.