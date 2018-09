Presa falsa grávida com droga na barriga postiça em MT Uma mulher de 22 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ontem na altura do quilômetro 633 da BR-070, no trecho entre Várzea Grande e Cáceres, em Mato Grosso, acusada de tráfico de drogas. De acordo com a PRF, durante fiscalização, os policiais perceberam que a passageira Wellen Batista da Silva, supostamente grávida, apresentava nervosismo e constataram que a barriga de gestante era falsa. A mulher escondia 3 quilos de cocaína na barriga postiça. Wellem foi detida e conduzida à Policia Federal em Cuiabá.