Presa família acusada de sequestrar estudante em SP

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais civis da Delegacia de Investigações Civis (DIG) de Ribeirão Preto investigavam o caso e acompanhavam a família nos contatos que eram feitos com os supostos sequestradores. No último desses telefonemas, o pai da vítima marcou um encontro para o pagamento do resgate.

O local marcado foi o trevo da cidade. O pai pagou o valor, seguido de perto por policiais. Em seguida, a vítima foi libertada e, segundo as informações dadas pelo estudante a respeito das características do cativeiro, os policiais encontraram os três homens que renderam o jovem. O trio contou aos policiais que a vítima foi levada para uma casa, sendo vigiada por familiares. Uma pistola calibre 32 e o dinheiro pago pelo resgate foram apreendidos.