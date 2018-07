Presa mãe acusada de permitir abuso de menor em MG A mãe de uma vítima e um jovem de 22 anos foram presos ontem em Uberaba, no Triângulo Mineiro, por suspeita de crime de pedofilia. A mulher, uma dona de casa de 34 anos - cujo nome não foi divulgado -, é suspeita de ser conivente com o abuso do próprio filho, um adolescente de 13 anos, em troca de dinheiro para pagar o aluguel e cestas básicas. Ela e o auxiliar de serviços gerais Á. A. F. tiveram a prisão decretada pela Justiça a pedido da Delegacia de Inteligência da Polícia Civil, que investiga crimes de pedofilia que teriam sido cometidos por L. C. L., ex-chefe do Cartório Eleitoral da cidade. L. está preso preventivamente desde o início de abril. A mulher, segundo as investigações da polícia, permitia que ele abusasse do filho há pelo menos dois anos. Ela foi presa em uma granja na BR-262, na saída para a cidade de Campo Florido, e negou as acusações. O inquérito já identificou pelo menos 22 vítimas do ex-chefe do Cartório Eleitoral. F. foi preso quando chegava em casa. Ele passou de vítima a cúmplice. No seu depoimento, disse que foi abusado por L. quando tinha 16 anos e, desde então, passou a participar de encontros que ele promovia com adolescentes e crianças. Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de atentado violento ao pudor, corrupção de menores, entrega de menor à prostituição e exposição da criança a constrangimento e ato imoral. Eles foram levados para a Penitenciária de Uberaba.