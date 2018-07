Presa mãe ao esconder drogas no carrinho do filho em SP Durante uma ronda na Vila Santa Rosa, a Polícia Militar de Mococa, na região de Ribeirão Preto, prendeu ontem Marcela Caxias Fiori, de 21 anos, que escondeu duas porções de drogas no carrinho de seu bebê, de 4 meses. Em atitude suspeita, os PMs encontraram no carrinho 60 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína, além de R$ 633,85 em dinheiro. Marcela foi presa e autuada por tráfico de entorpecentes e levada para a Cadeia Feminina de Tambaú. O bebê foi encaminhado aos familiares.