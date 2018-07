Presa mãe de bebê abandonado em caçamba no litoral

Foi presa hoje a mãe do bebê abandonado em uma caçamba de lixo em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Equipes da Delegacia Sede de Praia Grande teriam encontrado a mãe do bebê em uma clínica de repouso na cidade. Até as 19 horas, a mulher, suspeita de ter abandonado a criança, prestava depoimento na delegacia.

O bebê permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Municipal Irmã Dulce. A unidade informou que a criança tem um quadro infeccioso e que ainda não há previsão de alta. A menina, com idade estimada entre sete e dez dias, passou por uma avaliação ontem. Inicialmente, a previsão de alta estava prevista para este fim de semana.

O bebê foi encontrado na última segunda-feira, 18, dentro de uma caçamba de lixo em frente a Escola Maria Pacheco Nobre, na Rua Guanabara, no bairro Boqueirão. A criança estava dentro de uma sacola plástica e foi achada por acaso por uma pessoa que passava pelo local.