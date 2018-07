Presa mulher com 59 cápsulas de cocaína no estômago Uma mulher de origem grega foi presa no Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, com 59 cápsulas de cocaína no estômago, segundo informações da Polícia Federal (PF). A detenção ocorreu no último sábado, quando ela tentava embarcar para a Holanda. Nervosa, a mulher de 28 anos alegava que estava voltando para Atenas, na Grécia, onde mora, quando na verdade embarcaria para Amsterdã, iniciando a viagem por um voo que ia de Belo Horizonte para Lisboa.