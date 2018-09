Presa mulher com droga em falsa barriga de gestante A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher de 42 anos na rodovia BR-070, no Mato Grosso, transportando 1.450 kg de pasta base de cocaína em uma barriga falsa. Os policiais fizeram a abordagem em um ônibus que seguia de Cuiabá, no Mato Grosso, para Brasília, na região de Primavera do Leste, localizado no km 286 da rodovia. Durante a fiscalização, eles perceberam que a passageira, que aparentemente estava gestante, aparentava muito nervosismo. Ao conversar com a passageira, os policiais perceberam que ela estava bastante confusa e entrava em contradição em suas respostas. Eles solicitaram ajuda a uma outra passageira que estava no ônibus, que observou a barriga da acusada e confirmou que se tratava de uma falsa barriga de gestante, transportando a droga. A falsa gestante foi detida e a droga foi conduzida para a Delegacia da Polícia Civil em Primavera do Leste.