Presa mulher que matou o marido PM em São Pedro

O policial havia trabalhado durante a madrugada e chegou em casa às 7h, quando a mulher saía para levar a filha do casal de 12 anos para a escola. Por volta as 10h, ela chamou a polícia e relatou que ao voltar para casa encontrou o marido baleado no cama e as janelas todas abertas.

O comando da PM chegou a considerar a hipótese de o crime ter sido cometido pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Mas ela confessou o crime e foi liberada no dia seguinte.

Nesta sexta-feira a Justiça expediu mandado de prisão temporária. Em depoimento, a mulher confessou o homicídio e disse que usou uma arma calibre 38 do marido para matá-lo, enquanto dormia. Ao delegado Marcel de Souza, de São Pedro, a mulher afirmou que matou o marido porque disse que era ameaçada por ele. "Segundo ela, o marido a ameaçava. No dia do crime, o policial deixou suas duas armas na cozinha, o que não era hábito. A doceira perguntou ao marido se ele iria deixar as armas no local, e ele respondeu para ela fazer o que ela quisesse, porque ele iria matá-la", afirmou o delegado.