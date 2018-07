Presa mulher suspeita de maus-tratos com a mãe no RS

Segundo a delegada Áurea Regina Hoeppel, responsável pelo caso, a investigação teve início há um mês, quando a polícia recebeu uma denúncia anônima de que em uma residência no bairro Restinga, em Porto Alegre, uma idosa sofria maus-tratos. Ao cumprirem o mandado de busca e apreensão, os agentes encontraram uma senhora de 90 anos com dificuldades de locomoção e sinais visíveis de maus-tratos, presa em um apartamento, com mais de 25 gatos.

De acordo com a delegada, o local não tinha condições adequadas de higiene, com comida pelo chão. Ainda pela manhã, uma assistente social esteve no local e não conseguiu entrar. Sua filha foi conduzida à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde deverá ser autuada em flagrante por cárcere privado e maus-tratos.