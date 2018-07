Presa por engano vai receber indenização O Estado do Rio terá de pagar R$ 40 mil a Sabrina Mendes, apontada indevidamente como uma das responsáveis pelo incêndio do ônibus da linha 350, em novembro de 2005 na Penha. No atentado, cinco pessoas morreram e 16 ficaram feridas. Sabrina foi apresentada à imprensa como namorada de um traficante e ficou 28 dias presa por ter sido confundida com uma mulher que teria participado do ataque. O Estado pode recorrer da decisão.