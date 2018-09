Presa quadrilha acusada de assaltos e homicídios em AL Uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) de Alagoas prendeu nesta sexta-feira, 2, em Maceió, oito pessoas suspeitas de pertencerem a uma quadrilha acusada de assassinatos, assaltos e roubos na região. De acordo com o Bope, por volta das 6 horas, em cumprimento a mandados de prisão, os policiais prenderam Leandro Vicente Martins, de 22 anos, Carlos Cesar Padilha da Silva, de 36 anos, Diego dos Santos Nascimento, de 19 anos, Wiltom Carlos dos Santos, de 20 anos, Aberaldo Porfiro dos Santos, de 29 anos, além de três adolescentes com idades entre 14 e 17 anos. Ainda segundo informações da polícia, o grupo é suspeito de envolvimento em três mortes ocorridas há cerca de um mês. Um líder comunitário, um professor de biologia e um caseiro do Serviço Social do Comércio (SESC) teriam sido mortos por eles. Com os detidos, foram apreendidos um espingarda calibre 28, dois revólveres calibre 38, sete munições, duas facas e uma pistola de brinquedo. Os suspeitos foram encaminhados ao 6º Distrito Policial. Os três adolescentes foram encaminhados à Delegacia do Menor de Maceió.