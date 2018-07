Presa quadrilha de assaltantes no sertão de PE e PB Seis pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal (PF) acusadas de pertencer a uma quadrilha especializada em assaltos no sertão dos Estados da Paraíba e de Pernambuco. As prisões fazem parte da Operação Jabre, deflagrada com o objetivo de prender suspeitos de diversos crimes, especialmente assaltos, na região. Cerca de 50 agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão. Segundo a PF, nove pessoas já estavam detidas e uma segue foragida.