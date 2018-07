Presa quadrilha de roubo a caixas eletrônicos em SP Quatro integrantes de uma quadrilha que há meses vinha realizando furtos em caixas eletrônicos na zona sul da capital paulista foram detidos na noite de ontem ao tentarem roubar uma agência localizada na Avenida Jabaquara, próximo à estação São Judas do Metrô. Segundo a polícia, o bando, para realizar os furtos, utilizava normalmente uma furadeira magnética, uma microcâmera, serras elétricas, brocas para perfurar metais e spray de espuma para tapar as lentes das câmeras de segurança. Todo esse material e outras ferramentas foram apreendidos. Um agente da empresa de segurança que presta serviço para a agência percebeu a ação dos criminosos e avisou a Polícia Militar. Ao verem que haviam sido flagrados pelo segurança, os bandidos abortaram a ação, recolheram as ferramentas e fugiram. O grupo, que já vinha sendo investigado pelo setor de inteligência do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), foi parado pela PM próximo ao banco, em frente a uma base da corporação. Um dos bandidos fugiu a pé, mas os outros quatro, entre eles uma mulher, foram detidos e levados para o 35º Distrito Policial. O quarteto será autuado por tentativa de furto e formação de quadrilha. Não se sabe ainda quantas agências já foram alvo do bando. A polícia agora quer identificar outros integrantes da quadrilha.