Presa quadrilha que aplicava golpe do falso empréstimo

Os policiais conseguiram abrir o site e perceberam que a quadrilha mantinha ali uma financeira que oferecia empréstimos aos clientes. Na página da internet, alguns dos números de telefones apresentados para contato da financeira eram os mesmos dos apreendidos pelos policiais. Diversos cartões bancários e de crédito em diferentes nomes, uma folha de cheque preenchido com um alto valor - porém não assinado -, mais de R$ 500 e diversos documentos foram apreendidos.

Na casa em que o grupo foi detido, policiais militares encontraram produtos que haviam sido roubados horas antes de uma loja no mesmo bairro. No andar de cima da residência, onde os objetos estavam, havia outro imóvel, no qual os quatro suspeitos foram encontrados.