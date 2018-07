Presa quadrilha que aplicava golpes em nome da Cetesb

Marcela Bourroul Gonsalves, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Foi presa nesta segunda-feira, 24, uma quadrilha que aplicava golpes vendendo serviços de perfuração e poços de monitoramento em áreas contaminadas na cidade de São Paulo.

A quadrilha, que utilizava uma empresa de fachada com o nome Rasperfure, se apresentava a vários estabelecimentos no entorno do Shopping Center Norte para entregar uma notificação falsa da Cetesb, na qual constava que o empreendimento tinha sido considerado contaminado pela agência ambiental.

Em seguida, outra equipe tentava vender o serviço de investigação da área. Os falsos fiscais se apresentavam trajando um uniforme da Cetesb com uma viatura contendo sua logomarca. A direção da companhia acionou a Corregedoria Geral para investigar o caso.