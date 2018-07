Presa quadrilha que dava golpe do emprego em SP Emprego rápido, sem pré-requisitos e com bom salário. As vantagens ?de sonho? de qualquer desempregado faziam parte de um golpe que lesou pelo menos 200 pessoas na região central de São Paulo. Entre a noite de anteontem e a tarde de ontem, 18 estelionatários foram presos em flagrante, acusados de integrar empresas de fachada que iludiam candidatos a ponto de os desempregados tirarem dinheiro do bolso para ganhar a vaga.