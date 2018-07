Presa quadrilha que furtava prédios em Santa Cecília

Cinco homens, o mais velho com 25 anos, estão presos no Centro de Detenção Provisória (CDP) e dois menores, de 17 anos, foram encaminhados para a Fundação Casa. Pelo menos quatro furtos já foram confirmados e outros casos ainda estão sendo investigados.

Para entrar nos prédios, o grupo aliciava jovens moradores. "Eles os convenciam a indicar locais e ofereciam pequenas recompensas", diz Edevaldo Pereira da Silva, chefe dos investigadores do 77º Distrito Policial, em Santa Cecília, onde o caso foi registrado.

Na segunda-feira, um dos ladrões foi identificado por câmeras de segurança de um prédio invadido na rua Albuquerque Lins. Com a ajuda de informantes, os investigadores acharam o esconderijo do grupo, em um prédio ocupado na rua Conselheiro Brotero. No local, encontraram pés de cabra, furadeiras e outras ferramentas usadas nos roubos, além de celulares furtados, uma pistola e pequenas quantidades de drogas.

Após furtarem objetos, de joias a eletrodomésticos, saíam com o material roubado em mochilas. Os prédios contavam com porteiros, mas não há indícios de que estivessem envolvidos nos crimes. Um oitavo suspeito, apelidado de "Alemão", está foragido.