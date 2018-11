Presa quadrilha que roubava clínicas de oftalmologia

Policiais da Delegacia de Repressão a Roubos e Extorsões do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) prenderam, na tarde de quarta-feira, 23, cinco suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo a clínicas de oftalmologia. De acordo com o Deic, os alvos principais eram os sofisticados equipamentos para realização de exames, que custam, em média R$ 30 mil. O material era revendido por uma empresa do ramo instalada em Osasco, na Grande São Paulo. Ainda segundo o Deic, o grupo era composto por quatro homens, que conheciam esse ramo de atividade, e uma mulher. Os vendedores Walter Meira Arraes de Lima Júnior, de 35 anos, Eduardo Antônio Giagniorio, de 29 anos, e Adriana Souza Sá, de 22 anos, roubavam os equipamentos. Sempre vestidos com elegância, o trio simulava representar uma empresa especializada em material oftalmológico. O ataque acontecia durante a "apresentação" do novo produto quando sacavam dois revólveres calibre 38. Os equipamentos eram levados para a Tecvision, na Avenida Flora, Bussocaba, em Osasco. O dono da empresa, Francisco de Carvalho, e o técnico em eletrônica Ricardo Appolinário, ambos de 27 anos, comercializavam os produtos. Os aparelhos eram oferecidos em sites especializados em valores 50% mais baratos que o preço de mercado. A equipe policial passou a apurar o caso há 60 dias. Na tarde de quarta, os policiais desfecharam uma ação contra o bando. Lima Júnior e Giagniorio foram detidos na Rua Sena Madureira, região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Adriana acabou presa quando deixava a Estação Ana Rosa, do Metrô. Carvalho e Appolinário foram detidos na sede da empresa. Os policiais apreenderam equipamentos roubados no local. O delegado João Weselowsky, da DRRE, autuou os cinco presos por formação de quadrilha.