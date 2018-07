Presa quadrilha que roubou R$ 74 mil de banco em MG Uma quadrilha foi presa ontem após roubar uma agência do Banco do Brasil em Iturama, Minas Gerais. São quatro homens adultos e um adolescente que estavam voltando para Uberaba, também em Minas, onde residem. Eles foram barrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização de rotina na BR-158, no município de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. O grupo estava com R$ 73,9 mil - R$ 58.580,00 em dinheiro e R$ 15.326,00 em cheques - de clientes da agência bancária. O resto do material do roubo, como papéis do banco, cheques cruzados e envelopes, foram jogados no Rio Paranaíba, na área urbana do município. Os suspeitos são os comerciantes mineiros Geusimar Euzébio da Silva, de 26 anos, Reginaldo Ferreira de Azevedo, 31 anos, Matheus Inácio de Jesus, 32 anos, o mototaxista Edílson Pereira Leite, de 32 anos, e o adolescente R.B.C.. A principio, o bando negou a autoria do assalto. Porém, os policiais rodoviários fizeram ligações telefônicas para os proprietários dos cheques e constataram o crime.