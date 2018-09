Presa quadrilha que tentava roubar carga de R$ 1 mi Uma carga de monitores LCD avaliada em R$ 1 milhão foi localizada com uma quadrilha especializada na madrugada de hoje em Taubaté, no Vale do Paraíba (SP). A Polícia Militar surpreendeu a quadrilha depois de uma denúncia anônima e os patrulheiros conseguiram impedir o roubo, na altura do quilômetro 142 da Rodovia Presidente Dutra. Um motorista que passava pelo local percebeu a movimentação suspeita e acionou os policiais que prenderam quatro homens, encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP), de São José dos Campos, a 90 quilômetros da capital paulista. Os produtos seriam entregues na fábrica da LG Electronics, em Taubaté (SP). O tenente do Batalhão da PM de São José dos Campos, Adilson Naressi, informou que a quadrilha era especializada. "Tanto que um dos bandidos foi contratado apenas para conduzir o veículo e um outro que trabalha com instalação de alarmes para bloquear o sinal da carreta para a central de monitoramento da empresa de segurança", disse. Segundo o representante da LG, Almir Tarcizio de Oliveira, a carga é importada da Coréia do Sul, havia sido retirada do porto de Santos e seria liberada à unidade local pela Receita Federal de Taubaté. Ninguém ficou ferido durante a ação e o caso será investigado pela Polícia Civil de São José dos Campos. "Agora vamos juntar as provas necessárias para que a Receita Federal libere as cargas, já que os lacres foram rompidos pelos ladrões", afirmou o representante da LG Electronics.