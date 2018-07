Presa quadrilha suspeita de fraudar licitações no Paraná Uma quadrilha suspeita de praticar diversas fraudes em licitações na Prefeitura de Paranaguá, no Paraná, foi presa nesta terça-feira, 14, pela Polícia Civil. O esquema fraudou aproximadamente R$ 500 mil em sete licitações realizadas no ano de 2006.