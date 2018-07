Presas 22 pessoas no RJ por fraude contra o Detran Ao menos 22 pessoas foram detidas hoje por fraudes contra o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio de Janeiro. Elas são acusadas de fraudar exames para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ação acontece em todo o estado do Rio e tem como objetivo cumprir 42 mandados de prisão e 64 de busca e apreensão.