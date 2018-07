Presas 7 pessoas com 12 mil produtos piratas no Recife Sete pessoas foram presas na manhã de hoje durante a Operação Cinco Pontas, da Delegacia de Combate à Pirataria, no Recife. Foram apreendidos 12 mil CDs e DVDs falsificados. A operação é um desdobramento de outra apreensão, ocorrida há 15 dias também no Recife, onde cerca de sete mil produtos falsificados estavam armazenados em um depósito, dentro de uma pousada chamada Cinco Pontas, daí o nome da operação de hoje, segundo a polícia. A partir das investigações, a polícia chegou a dois depósitos, um em uma marcenaria e outro numa oficina, nos bairros de São José e Santo Antônio, no Centro. O material apreendido foi levado para a delegacia. Todos foram autuados em flagrante e encaminhados ao Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.