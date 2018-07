Presas de Monte Mor começam a ser transferidas A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou hoje que começa a transferir, a partir de amanhã, parte das 119 presas abrigadas na Cadeia Pública Feminina de Monte Mor (a 120 quilômetros de São Paulo). A cadeia tem uma população quase dez vezes maior que sua capacidade, de 12 pessoas. A Secretaria não divulgou o local para onde serão levadas as presas transferidas, por medida de segurança. Nas duas celas, cada uma com 25 metros quadrados, e num pátio descoberto, as detentas improvisam condições para dormir, receber visitas e sobreviver. Monte Mor não é o único caso de superlotação. No último domingo, ao menos 34 das 71 mulheres presas na Cadeia Pública Feminina de Bom Jesus dos Perdões (a 77 quilômetros de São Paulo) mantiveram uma carcereira refém por cinco horas, durante rebelião. Segundo informou o delegado titular e diretor da cadeia, José Antonio da Silva Conceição, o motivo da rebelião foi a insatisfação das presas com a superlotação da cadeia, cuja capacidade é para 12 detentas, mas abriga 71 mulheres de 18 cidades da região de Bragança Paulista.