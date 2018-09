Presas em SP 2 jovens com 40 kg de cocaína e crack Policiais da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) prenderam, na noite de ontem, duas jovens com cerca de 40 quilos de cocaína e crack em São José dos Campos, interior de São Paulo. Além da droga, também foram apreendidos um revólver, duas pistolas e mais de R$ 5 mil em dinheiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), por meio de investigações, a polícia foi até o bairro D. Pedro II verificar possíveis pontos de tráfico de entorpecentes. Ao chegarem no local, os policiais encontraram Janaína Paula de Jesus, de 20 anos, e Rosemeire Ribeiro, de 21 anos, em atitude suspeita. Quando questionadas sobre se tinham envolvimento com o narcotráfico, Rosemeire negou qualquer participação, mas Janaína confessou que tinha drogas em sua casa e que era auxiliada por Rosemeire. Em seguida, a equipe policial foi até a casa de Janaína e encontrou dentro do guarda-roupa 20,3 quilos de crack e 15,4 quilos de cocaína. Também foram apreendidas duas pistolas, um revólver calibre 38, um saco com R$ 5.058 em dinheiro e três celulares. Em outra casa, no bairro Campo dos Alemães, utilizada pelas acusadas como depósito e para preparação de drogas, a polícia encontrou 4 quilos de crack. A dupla foi presa em flagrante, encaminhada para o 7º Distrito Policial de São José dos Campos e responderá por tráfico de drogas.