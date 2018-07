Presas fazem rebelião em Porto Alegre Teve início por volta do meio-dia de hoje uma rebelião no presídio feminino Madre Pelletier, na zona leste de Porto Alegre. De acordo com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), o tumulto começou após o horário de visita ser suspenso. A medida foi tomada porque alguns visitantes foram surpreendidos portando celulares e drogas.