Presas mães de meninas que furtam na zona Sul de SP

"Que isso sirva de lição para que os pais saibam por onde andam seus filhos", disse Castro. As mães serão encaminhadas a um Centro de Detenção Provisória (CDP). Para o delegado, elas sabiam da conduta das filhas. Uma delas, diz Castro, chegou a dizer que não conseguia controlar a filha e evitar que ela fizesse "coisa errada".

"O que é que você estava fazendo lá? Mas é besta de voltar para o mesmo local do crime", disse ontem outra mãe em conversa com a filha na delegacia. Segundo Castro, se localizados, os pais também responderão pelo crime de abandono de incapaz.

No começo da tarde de ontem, a Polícia Militar havia detido sete meninas agindo na região. A PM recebeu denúncia de que elas estavam furtando uma motorista na rua Professor Noé de Azevedo, esquina com a Lins de Vasconcelos, por volta das 13h30. A intenção era levar o celular da condutora, que estava acompanhada por outra mulher. Moradores de um prédio da região presenciaram a ação e avisaram a polícia.

Flagradas, as meninas foram levadas para o 36.º DP e, em seguida, encaminhadas para uma unidade da Fundação Casa onde tentou-se identificá-las, mas não havia registro de passagens delas pela instituição. À noite, a polícia descobriu que as três crianças têm entre 10 e 11 anos e as quatro adolescentes, entre 13 e 14 anos. Todas seriam encaminhados pelo Conselho Tutelar da Vila Mariana a um abrigo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.