Presas mulheres por tentarem levar droga a cadeia no RJ Duas mulheres, uma delas grávida, foram presas hoje por tráfico em Vilar dos Teles, no Rio, quando tentavam entregar drogas para dois presos na carceragem da 64ª Delegacia de Polícia. A gestante foi presa quando entrava na carceragem para visitar seu companheiro. Foram encontradas dentro de sua calcinha 82 trouxinhas de maconha, que ela havia acabado de receber de uma amante de outro preso. Segundo a polícia, ela ia entregar a droga para o companheiro e receberia dinheiro da outra acusada, que a aguardava do lado de fora da cadeia. O preso receberia a droga, que estava embalada em formatos de bala, dividiria com o colega de carceragem e ambos engoliriam a droga, de modo a retornarem sem problemas para suas respectivas celas e comercializarem o produto com outros detentos posteriormente.