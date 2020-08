Presença em alma: o torcedor virtual na reta final do Paulistão Sicredi 2020

A pandemia do novo coronavírus vem sendo um desafio para o mundo todo, e não foi diferente com o Paulistão Sicredi 2020. Paralisado em março, logo no início da quarentena, o campeonato estadual foi retomado em 22 de julho, mas de uma forma bem diferente do usual: com arquibancadas vazias. Considerados o 12º jogador de quase todo time, os torcedores têm protagonismo histórico no futebol. O grito das arquibancadas cria o espetáculo e é um dos ingredientes principais da magia do futebol. O coro de hinos, cantos e, por que não, de xingamentos à arbitragem e aos rivais criam o clima de rivalidade e aumentam a competitividade.

Além de representar o apoio aos times, a presença dos torcedores nos estádios é fundamental no aspecto financeiro, já que a renda das bilheterias representa fonte importante de receita para os clubes. Os clássicos entre São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, realizados antes da interrupção do campeonato, tiveram média de arrecadação de R$ 1,5 milhão por partida vinda da venda de ingressos. Já as partidas das finais trouxeram a Corinthians e Palmeiras um prejuízo de cerca de R$ 14 mil e R$ 41 mil, respectivamente. Mesmo com portões fechados, os clubes continuaram arcando com despesas relativas a aluguel de ambulâncias, pagamento de funcionários, testes de doping e de equipes de apoio.

De longe, mas perto

Para minimizar os espaços vazios, os clubes adotaram algumas estratégias para “trazer” o torcedor aos estádios e encontrar uma fonte de renda que diminua os impactos da pandemia. Desde a retomada do Paulistão Sicredi 2020, autoridades responsáveis pela segurança dos jogos autorizaram que torcidas organizadas estendessem bandeiras e faixas nas arquibancadas. Também foi possível ouvir o som da torcida - autofalantes reproduziram músicas de apoio aos times. Teve até DJ dando play para vaias a cada jogada de perigo dos visitantes. O Palmeiras lançou a campanha #VerdãoEmCasa, que exibia no telão do Allianz Parque imagens dos torcedores publicadas nas redes sociais. Outros clubes venderam totens com fotos dos fãs, que ficaram em lugares de destaque nas transmissões de TV. O Corinthians, por exemplo, lançou três opções para a Fiel se ver presente em sua arena. O torcedor poderia escolher entre a foto no bandeirão, o totem ou ainda um pacote premium, com direito a entrega da réplica autografada pelo elenco.

Em tempos tão difíceis e de grandes desafios para todos, é fundamental valorizar a solidariedade e a cooperação. Se reinventar e buscar soluções criativas são vitais para que atravessemos esse momento. O Sicredi sabe disso e tem como lema principal o apoio aos seus associados, oferecendo soluções financeiras e contribuindo para o aumento da renda. Durante toda a pandemia, a plataforma eletrônica Sicredi Conecta vai oferecer espaço para que os associados anunciem seus serviços, criando uma rede de ajuda para todos os empreendedores locais. O aplicativo, disponível para iOS e Android, permite ao cooperado montar uma vitrine digital de seus produtos, conectando-o a outros associados e possibilitando novas parcerias de negócios. E o melhor: sem nenhum custo adicional.