Presença online na Câmara de SP é revista A Câmara Municipal de São Paulo não só alterou o sistema de marcação de presença em plenário, que passou a ser feito com a leitura das digitais, como também a forma como divulga os nomes dos vereadores ausentes pela internet. Desde ontem, o site oficial da Casa deixou de publicar o chamado "relatório consolidado", um resumo da participação dos parlamentares nas sessões ordinárias (onde ocorrem as discussões) e extraordinárias (com votações) do dia. Agora, vale a participação individual em cada uma delas.